Tchad - Essou Barkaï, nouveau préfet du département d'Abdi : un appel à la paix et à la sécurité

Une nouvelle page vient d'être tournée dans l'administration du département d'Abdi. Essou Barkaï a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de préfet par le secrétaire général de la province du Sila, Ali M'bodou Djibrine.







Lors de cette cérémonie d'installation, le secrétaire général a rappelé les missions essentielles du préfet : garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, maintenir l'ordre public et assurer le bon fonctionnement des services publics. Ali M'bodou Djibrine a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale et de lutter contre les conflits intercommunautaires, notamment entre agriculteurs et éleveurs.





Le nouveau préfet, Essou Barkaï, a, pour sa part, exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et s'est engagé à œuvrer sans relâche pour le bien-être de la population d'Abdi. Il a promis de renforcer l'autorité de l'État et de lutter contre toutes les formes de banditisme.







Le département d'Abdi, comme de nombreuses régions du pays, est confronté à des défis multiples : insécurité, conflits fonciers, sous-développement... Le nouveau préfet devra faire face à ces enjeux avec détermination et mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations.







Le gouvernement, à travers le secrétaire général de la province, a réaffirmé son soutien au nouveau préfet. Les autorités ont également rappelé l'importance de la permanence de l'État et de la nécessité pour tous les fonctionnaires de s'acquitter de leurs missions avec dévouement.