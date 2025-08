Tchad/Etats-Unis : le ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères reçoit des parlementaires américains

Ce mardi 05 août 2025, une délégation du Congrès et de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Représentants des États-Unis d'Amérique, a été reçue par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.



En séjour de trois jours au Tchad, la délégation conduite par le chargé d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis, William Flens, est venue échanger avec le chef du département des Affaires étrangères du Tchad sur le motif de sa mission.



Les parlementaires américains sont à N'Djamena pour s'imprégner de l'état des relations entre le Tchad et les États-Unis. Enfin, cette visite s'inscrit également dans le cadre de l'évaluation de la situation sécuritaire dans le Sahel.