Tchad : Évacuation urgente des blessés graves de Pala vers N'Djamena

Face à la gravité de la situation suite au drame survenu le 03 avril 2025 à l’école primaire EGTH Centre A à Pala, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Ambassadeur Allah Maye Halina, a pris la décision d'écourter son séjour à Pala. Cette mesure a été mise en place afin d’organiser l’évacuation d’urgence vers N'Djamena des blessés graves.

Prise en Charge Médicale

blessés seront pris en charge au Complexe Hospitalo-universitaire la Renaissance et au Complexe Hospitalo-universitaire la Mère et de l'Enfant de N'Djamena, qui disposent des ressources nécessaires pour offrir les soins adaptés à leur état critique. L’évacuation a été préparée avec minutie, en collaboration avec le médecin traitant qui a veillé à ce que les patients soient stabilisés avant leur transfert.

Accompagnement des Blessés

En plus des membres de leurs familles, le médecin traitant a également accompli le déplacement pour assurer le suivi des patients durant le transport. Cette initiative souligne l'importance de fournir un soutien continu aux blessés durant leur voyage vers les établissements de santé de la capitale. Cette action d'évacuation urgente témoigne de la mobilisation rapide du gouvernement pour répondre à la situation humanitaire découlant du drame de Pala. En s’assurant que les blessés reçoivent une aide médicale appropriée, le gouvernement démontre son engagement envers la protection et le bien-être des citoyens et la nécessité d’agir promptement en cas de crise.