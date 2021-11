Tchad : F6 ou le talent musical tout terrain

Des découvertes de styles musicaux voisins aux mélodies des champs lors des récoltes dans les villages : mélancolie, joie et parfois des encouragements. Cela dans la langue de molière, en arabe tchadien ou dans les dialectes.



Ledit projet consiste à lancer un maxi-single soutenu par une équipe professionnelle, composée de Mbailassem Mathieu son producteur et Baïla Dokass josué, le chargé de communication.



Une carrière dessinée à l'exemple de Daïsson, globalement de la mélodie rythmée en RNB, en Slam et quelques fois en Rap.



Depuis les débuts, F6 demeure un artiste local jusqu'à présent. Selon lui, la musique s'est placée en 2ème lieu dans sa vie pour le moment car il pense être assez polyvalent avec des métiers de garde.



L'on peut se permettre de dire qu'il a plusieurs cordes à son arc. En effet, survivre et s'occuper de sa petite famille sont des impératifs qui s'ajoutent en marge de ce qu'il fait en tant qu'artiste.



F6 juge impératif, en bon jeune tchadien, de rester debout pour affronter les difficultés de la vie et surtout au Tchad, ce qui défavorise l'évolution des carrières des musiciens. Grâce à ses petits affaires, F6 investi dans sa musique, sa première passion.