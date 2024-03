Tchad : FAPEE assiste les personnes vulnérables avec des kits alimentaires

En cette période du Ramadan, Femmes associées pour parrainer l'entreprenariat et le développement (FAPEE) a lancé son activité dénommée « Friday of Ramadan First Friday ». Le lancement a eu lieu ce vendredi 15 mars à N'Djamena, dans les locaux de cette organisation.



Ces kits alimentaires destinés aux vulnérables sont constitués essentiellement d'huile, de riz, de sucre et de datte.



La présidente de Women Action, Bretil Hassaballah a déclaré que son association a prévu assister les personnes les plus défavorisées en période du mois saint du Ramadan, en distribuant des kits alimentaires tous les vendredis, durant le mois saint du Ramadan. Bretil Hassaballah a souligné que les personnes défavorisées ont besoin d'assistance en période de ce mois du Ramadan.



Selon la présidente de cette organisation, les personnes vulnérables arrivent difficilement à joindre les deux bouts pendant ce mois. Elle a exhorté les personnes de bonne volonté à soutenir les femmes vulnérables, car selon elle, ces personnes sont les plus touchées en cette période.