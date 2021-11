Tchad : FHI 360 accompagne le gouvernement pour une transition apaisée

Pour le directeur pays adjoint de l’ONG FHI 360, Brahim Mamadou Kourtou, le ministère d’État chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue a une lourde mission pour une transition apaisée. Il invite le ministre de la Réconciliation nationale et du Dialogue à mette à profit cette relation particulière entre les deux institutions pour mener à bien les activités d’une transition apaisée.



Le représentant de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) au Tchad, Lesile McBride, précise que le mémorandum d’entente établira un cadre d'activités efficaces. Selon lui, c’est une opportunité pour le Tchad d’améliorer et de renforcer le climat du dialogue national inclusif afin de parvenir à la création d’un environnement où il fait bon vivre.



Le ministre d’État chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar, souligne que ce mémorandum est un nouveau pas pour le Tchad en vue d'un consensus national entre les forces vives.



La période d'entente commence le 10 novembre 2021 et prendra fin le 10 juin 2023.