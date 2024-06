Tchad : FHI 360 clôture un atelier crucial sur la lutte contre la MDM

FHI 360, en partenariat avec USAID, a clôturé l'atelier organisé du 18 au 21 juin 2024, destiné à traiter la malinformation, la désinformation et la mésinformation (MDM). L'objectif de l'atelier était d'outiller les participants avec diverses méthodes pour éviter de tomber dans le piège de la MDM.



Le représentant de l'USIP, Archibald Henry, a félicité les autorités tchadiennes, les sociétés civiles, les experts, les leaders d'opinion et les médias pour leur disponibilité durant ces quatre jours d'échanges riches en expérience et en apprentissage. Il a souligné que le phénomène de la MDM touche la planète entière et que cet atelier est crucial pour les différents acteurs impliqués afin de bien mener cette lutte qui gangrène la société.



Le directeur pays de FHI 360, Diddy Kongobe, a souligné que les quatre jours de travaux intenses sur les enjeux de la MDM dans le contexte du Tchad se terminent avec satisfaction et l'espoir de pouvoir faire quelque chose dans la lutte contre la mésinformation, la désinformation et la malinformation.



Il a également mis en avant la capacité des différents experts qui ont animé cette session de travail pendant ces quatre jours et a exhorté les participants à poursuivre leurs recherches pour lutter contre ce fléau.



Les participants, dans leurs recommandations, demandent au gouvernement de faciliter l'accès à la lutte contre la MDM, d'intégrer cette lutte dans les programmes d'enseignement scolaire et d'étendre les ateliers sur la MDM aux administrateurs, chefs religieux et médias dans les provinces pour un impact plus grand.