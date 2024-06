Tchad : FHI 360 édifie les acteurs des médias et de la communication sur les enjeux de la MDM

À travers un atelier organisé du 04 au 07 juin 2024, dans les locaux de la Résidence Hôtel, FHI 360 et ses partenaires, le ministère de la Communication, de l'Economie numérique et de la Digitalisation de l'administration et l’Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Électronique (ANSICE), outillent les professionnels des médias et de la communication, sur l'impact que peut avoir la mésinformation, la désinformation, la malinformation sur la société tchadienne.



Cet atelier est placé sous le thème : « le renforcement des capacités sur la Mesinformation, la Désinformation, la Malinformation (MDM) ». Il faut noter que cet atelier a vu la présence de la directrice général adjointe de l’ANSICE, Mme Nadjma Kebzabo et le directeur pays du FHI 360, Diddy Kongobé.



L'avènement des réseaux sociaux, bien qu'ayant son côté positif, a amené plus de déséquilibre dans la manière de véhiculer l'information à travers les Fake-news, la distorsion, la propagande, la désinformation, la mal information, etc.



Dans son allocution, la DGA de l’ANSICE, Nadjma Kebzabo, souligne que cet atelier est l'occasion de faire un appel à tous ceux qui œuvrent à la protection de l'espace national exposé aux divers fléaux de la cybercriminalité, de s'engager plus dans cette lutte contre la cybercriminalité.



Elle réitère également que face à la montée de la MDM, les acteurs des médias doivent doubler d'effort afin de ne pas tomber dans le piège. Pour le directeur pays FHI 360, Diddy Kongobé, cet atelier est d'une grande importance capitale pour FHI 360, c'est pour cette raison qu'ils ont convié les professionnels des médias et de la communication à réfléchir sur la question de la MDM.



Enfin, il exhorte les participants de s'imprégner des outils nécessaires, lors des trois jours d'échanges, pour mieux cerner et apporter des solutions idoines et adéquates aux problèmes de la MDM.