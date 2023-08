Tchad : FHI 360 outille des facilitateurs nationaux pour mieux promouvoir la paix et la cohésion sociale

Dans le cadre du nouveau mémorandum bipartite signé le 26 juillet 2023 entre le Ministère de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale (MRNCS) et l'Organisation américaine Family Health International 360 (FHI 360), visant à soutenir le processus de mise en œuvre de la Commission Nationale de Paix et de Réconciliation (CONAPAR), des comités provinciaux de paix, de réconciliation et de cohésion sociale (COPROPAR) et des comités départementaux de paix, de réconciliation et de cohésion sociale (CODEPAR) au Tchad, les deux institutions continuent leur collaboration.



Cette collaboration vise à renforcer les capacités de l'équipe du ministère ainsi qu'à organiser des ateliers participatifs multipartites utilisant la méthodologie Whole System in the Room (WSR).



L'objectif est de transférer des compétences à un groupe de facilitateurs nationaux concernant la préparation, l'animation et la conduite de ces ateliers. Ceci a pour but de soutenir la mise en place des comités provinciaux de paix et de réconciliation et de leurs démembrements, contribuant ainsi au renforcement technique et organisationnel de ces comités pour qu'ils deviennent opérationnels et efficaces.