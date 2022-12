Tchad : FHI 360 tient sa deuxième rencontre avec le comité aviseur sur les activités réalisées

Dans le cadre du Projet de renforcement de la société civile, afin de présenter les activités réalisées et requérir des orientations et conseils et d’éventuels réajustements pour le reste du programme, FHI 360 organise ce mercredi 21 décembre à l’hôtel La Résidence, sa deuxième rencontre avec le comité aviseur.



Il faut rappeler que c’est depuis novembre 2019 que FHI 360 met en œuvre un Projet de renforcement de la société civile pour accroitre la participation civique au Tchad « PReSCi », financé par l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID). Durant deux jours, il y aura une présentation de toutes les activités réalisées, dans le cadre dudit projet, avec leurs partenaires depuis 2020 jusqu’à présent.



L’objectif de ce projet est de renforcer les capacités de la société civile et des médias, en soutenant des actions citoyennes inclusives pour la souvenance, de créer des opportunités de collaboration entre la société civile, les médias, le secteur privé et les entités gouvernementales. Afin de requérir les orientations et conseils du comité aviseur pour la suite des actions et d’éventuels réajustements, FHI 360 organisera la deuxième rencontre du comité.



Pour le directeur pays de FHI 360, Cheick Diakité, durant cette rencontre, les membres du comité aviseur peuvent témoigner du rôle qu’ils ont dans la mise en œuvre dudit projet, et ce qui a été apporté jusque-là. Il informe que le projet a eu à orienter les activités en collaboration directe avec les mêmes du comité, à travers des rencontres périodiques pour pouvoir apporter des orientations, dans le cadre de la mise en du projet.



« C’est qu’on cherche pendant cette rencontre, c’est vos conseils et orientations, car le but est que chaque participant ait l’idée sur les activités réalisées, afin qu’il y ait des bonnes questions à poser, pour qu’il y ait des bonnes réponses dans le cadre de la mise en œuvre du reste de programme », a-t-il clarifié.