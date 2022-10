Tchad-FIDA : un portefeuille de coopération en faveur des zones rurales

Le ministère du Développement agricole organise un atelier de revue du portefeuille de coopération Tchad-Fonds international de développement agricole (FIDA), ce 13 octobre à N'Djamena.



Objectivement, le Tchad et le FIDA ont décidé de mettre en place une approche programme-pays qui consiste à intégrer et à fédérer l'ensemble des projets financés par le FIDA au Tchad, dans un cadre cohérent d'intervention permettant une planification concertée des activités et du financement.



Ce cadre vise à garantir un déploiement territorial harmonieux, une utilisation efficace des ressources humaines pour la gestion du projet, des approches d'intervention efficaces et cohérentes et un système de suivi et d'évaluation consolidé.



Cette assise récapitule deux projets, actifs à savoir : le projet de renforcement de la productivité des exploitations agropastorales familiales et résilience, ainsi que le Programme conjoint Sahel, en réponse aux défis du Covid-19, des conflits et du changement climatique. Et aussi, le projet de renforcement de l'innovation dans l'entrepreneuriat Agropastoral des jeunes et femmes au Tchad, dont la ratification est attendue démarrera incessamment.



Le secrétaire général du ministère du Développement agricole, Abdelkadre Al-Tidjani Koïboro, indique que « les interventions du FIDA ont permis une amélioration du capital social et humain, par l'alphabétisation fonctionnelle, l'éducation nutritionnelle, l'hygiène alimentaire et la promotion des activités génératrices de revenus et créateurs d'emplois, ciblant en particulier les femmes, avec la mise en place d'un réseau de microfinance ».



Le représentant du FIDA au Tchad, Alessandro Marini, rappelle que « le FIDA a pour mandat d'investir dans les populations rurales et de favoriser une transformation inclusive et durable des zones rurales, grâce notamment à la croissance impulsée par l'agriculture paysanne, soutenue par des politiques et des investissements susceptibles de favoriser un développement durable sur les plans économiques, sociaux et environnementaux ».