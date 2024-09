Tchad : Face aux inondations récurrentes, le gouvernement prend les devants

Ce dimanche 22 septembre 2024, le Secrétaire Général du Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, M. Mahamat Abdelkerim Bagari, a visité les sites d'accueil des sinistrés à Toukra et Koundoul.



Accompagné de délégations du Programme Alimentaire Mondial et de la déléguée administratrice auprès de la commune du 9e arrondissement, M. Bagari a pour but de constater l'avancement des travaux sur ces deux sites.



Le Ministère, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, aménage ces sites d'accueil pour garantir une réponse rapide en cas d'inondation. Les sites de Toukra et Koundoul ont respectivement une capacité d'accueil de 4 500 et 1 900 ménages, et sont aménagés par le génie militaire.



M. Bagari a affirmé que des mesures sont en cours pour que tout soit prêt en cas de besoin, soulignant que cette initiative reflète la politique humanitaire du Président de la République.



Cette mobilisation du gouvernement tchadien pour les sites d'accueil témoigne de son engagement à protéger les populations vulnérables face aux catastrophes naturelles, tout en renforçant la résilience communautaire.