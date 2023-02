Tchad : Fadoul Hamid Mouctar nommé directeur général de l'ONPTA

DIRECTION GENERALE



Monsieur FADOUL HAMIT MOUCTAR est nommé Directeur Général, en remplacement de ABAKAR ROZZI TEGUIL.



Monsieur HAMIT MAHAMAT ABBASSI est nommé Directeur Général Adjoint, en remplacement de FADOUL HAMIT MOUCTAR.



DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DE SUIVI DES METIERS DU TOURISME



Monsieur MAMOUT MAHAMAT ATIM est nommé Directeur, en remplacement de Mme KOUBRA MOUSSA MALLAYE.



Madame NAREBAYE TARYEM NADIFA est nommée Directrice Adjointe, en remplacement de GASSISSOU DALPHA.



DIRECTION DES PETITES ET MOYENNES ENTISANALES



Monsieur KERALLAH ACHEIKH est maintenu au poste de Directeur.



Monsieur MAHAMAT ALI TOGOÏ est nommé Directeur Adjoint, en remplacement de INOUSSA SEIDOU.



DIRECTION DE PROMOTION DES ŒUVRES ARTISTIQUES



Monsieur DERPING BEALLOUM est nommé Directeur, en remplacement de Mme AMNE MAHAMAT SENOUISSI.



Madame FATIME TOUKA HALIKI est nommée Directrice Adjointe, en remplacement de ISSA KOULOTOU HAMIT.



DIRECTION MARKETING ET DE LA COMMUNICATION



Madame AMNE MAHAMAT SENOUISSI KHATIR est nommée Directrice, en remplacement du poste vacant.



Monsieur ISSA KOLOTOU HAMID est nommé Directeur Adjoint, en remplacement de OUMARI DEROUA MOUSTAPHA.



DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES



Monsieur MOUSSA BAKHIT TEBIR est maintenu au poste de Directeur.



Monsieur ADOUM AHMAT CHOUKOU est maintenu au poste de Directeur Adjoint.