Tchad – Fait divers : Un clandoman drogué par son prédateur se fait voler sa motocyclette

Un clandoman réputé dans son quartier, Monsieur Abdoulaye, a été victime d'un vol de sa moto à N'Djamena. Un passager l'a contacté pour une course jusqu'à Diguel, et en chemin a demandé à s'arrêter pour boire du jus. Le passager a fait mettre un somnifère dans le jus d'Abdoulaye, qui s'est endormi après avoir bu.



Profitant de son état, le voleur a pris le contrôle de la moto, a fait sembler qu'Abdoulaye était malade, l'a installé derrière lui et l'a emmené ailleurs avant de le laisser là.



Abdoulaye a dormi pendant 3 jours près d'une mosquée, avant que sa famille ne le retrouve, mentalement perturbé et physiquement affaibli.



Ce type de vol de motos par stratagème est malheureusement récurrent à N'Djamena.



C'est une histoire choquante qui montre les méthodes parfois extrêmes utilisées par des malfaiteurs pour dérober les biens des autres. La vulnérabilité d'Abdoulaye face à ce stratagème souligne les dangers auxquels font face les travailleurs comme les clandoms dans certaines villes.



La lutte contre le vol de motos à N'Djamena nécessite une approche globale, combinant des mesures de prévention, de répression et de soutien aux victimes. Il est essentiel que les autorités, la société civile et les citoyens travaillent ensemble pour éradiquer ce fléau qui nuit à la sécurité et à la tranquillité des habitants.