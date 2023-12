Tchad : Fatima Goukouni Weddeye mobilise Zouar et Zouarke pour le Oui

Après Bardaï, et à l’issue d’un périple périlleux, la cheffe de mission de la Coalition pour un Oui au référendum constitutionnel de la province du TibestI, Mme Fatima Goukouni Weddeye a animé deux gigantesques meetings à Zouar et Zouarke, où la population s’est fortement mobilisée.



A l’entrée de Zouarke, c’est une marée humaine qui est sortie pour accueillir la délégation conduite par la cheffe de mission de la Coalition pour un Oui au référendum constitutionnel. A l’endroit de cette foule compacte, Mme Fatima Goukouni Weddeye, appelle à sortir massivement le 17 décembre 2023, afin de voter pour un Etat unitaire décentralisé.



Car dit-elle, cette forme de l’Etat permettra au Tchad d’amorcer son développement dans une harmonie où les Tchadiens vivent sur l’ensemble du territoire sans sentir léser. A Zouar, la ville d’origine de la cheffe de mission, c’est une surprise générale. La population s’est mobilisée par dizaine de milliers pour marquer ce passage mémorable.



En signe d’hospitalité, le Derbe de Toubou, chef suprême de la communauté, a offert deux dromadaires à Mme Fatima Goukouni Weddeye. Il était difficile de se frayer un chemin pour la cheffe de mission de la Coalition pour un Oui, afin de serrer les mains de tous ceux qui se sont mobilisés. « C’est gigantesque et exceptionnel. Cette mobilisation pour accueillir un officiel n’a jamais été observé dans cette ville de Zouar », observe un habitant de la ville.



A cette occasion, la place publique du chef-lieu du département de Zouar était noire du monde, et la cheffe de mission y a animé un grand meeting, au cours duquel elle a rappelé l’impérieuse nécessité d’opter un Oui, le 17 décembre 2023.