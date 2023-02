Tchad : Fatimé Abderamane lance un appel désespéré à la recherche de son époux capturé par des rebelles

Fatimé Abderamane, épouse de Hassan Azene Adam capturé par les rebelles du Conseil du commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR), a lancé un appel au gouvernement tchadien pour obtenir des informations sur le sort de son mari. Ce dernier a été capturé le 25 août 2022 à Kouri-Bougoudi dans le nord du pays alors qu'il se rendait en mission pour ravitailler ses frères d'armes en eau.



Depuis sa capture, Fatimé Abderamane déclare n'avoir reçu aucune information sur le sort de son époux, et elle demande au président de transition de les aider, elle et ses enfants, à savoir s'il est mort ou vivant. Elle explique avoir appris la nouvelle de sa capture à travers les réseaux sociaux, sans qu'il y ait eu de suite.



Fatimé Abderamane se retrouve dans une situation difficile, avec des enfants qu'elle doit élever seule sans savoir ce qu'il est advenu de leur père. Elle espère que le gouvernement tchadien pourra répondre à son appel et lui fournir des informations sur le sort de son mari.