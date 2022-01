Tchad : Fatimé Sabour verse une rançon de 35 millions pour libérer Nassour Mahamat

Après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle un citoyen tchadien est maltraité en territoire libyen, Fatimé Sabour Dreye, originaire de l'Ennedi-Est, écœurée par cette situation dramatique traversée par son compatriote pris en otage par des hommes sans foi ni loi, a accepté de voler à son secours.



En effet, elle a décidé de payer une rançon de 35 millions de FCFA exigée par le ravisseur, afin d'obtenir la libération de Nasour Mahamat Ishakh. Fatimé Sabour explique, dans une interview exclusive accordée à Alwihda Info, que ce geste s’inscrit dans le cadre de son « amour » envers tous les fils du Tchad. Elle ajoute que le fait de débloquer 35 millions de FCFA pour obtenir la libération d'un homme qui subissait un traitement inhumain et dégradant, ne coûte absolument rien à ses yeux.



« Je veux que tous les enfants du Tchad, en particulier les jeunes, puissent rester et travailler au Tchad, un pays de sécurité et de paix », indique-t-elle. Elle invite les jeunes Tchadiens à exploiter judicieusement la terre qui est très riche ou de se lancer dans l'élevage, plutôt que de se jeter dans des aventures dangereuses dans le désert.



Pour elle, la recherche d'une vie meilleure n'est pas forcément dans l'orpaillage ou l’immigration. Mais on pourrait bien avoir une vie aisée au pays à travers d’autres activités. Fatimé Sabour exhorte ses sœurs à bien éduquer leurs enfants à l'amour de la patrie, un patrimoine commun.