Tchad : Fatimé Souckar restitue la 3ème édition d'AYA Bootcamp 2021

Pour la présidente d'AYA, Am-Timan qui a accueilli la 3ème édition d'AYA Bootcamp, représente plus qu'un symbole, mais un repère, un encrage, une rame de lancement, une projection de la vision et de la conviction à rendre le concept plus que jamais tournant.



Fatimé Souckar souligne que l'édition d'AYA Bootcamp 2021 a réalisé un triple succès, quant aux objectifs de susciter une dynamique entrepreneuriale, à travers l'agriculture, et de relever l'importance structurelle de la chaîne des valeurs qui ont une riche d'opportunités et d'autant de métiers agricoles.



Il s’agit également de : renforcer les capacités des communautés locales d'agriculteurs afin de permettre aux systèmes agricoles existants de générer des revenus, en créant de la valeur dans les structures existantes ; identifier les moyens afin de maîtriser les risques endogènes et exogènes qui menacent la productivité du point de vue qualitative et quantitative, pour une amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la paupérisation des populations locales.



Par ailleurs, la présidente relève les objectifs et l'ambition d'AYA Chad, clairement définis dans l'aérogare qui a conduit à la formation, et à tous les organismes impliqués dans l'organisation d'AYA Bootcamp, de fixer un but de révolution agricole pour faire de l'agriculture un pilier de l'émergence et de la sécurité alimentaire du Tchad, en désignant la prochaine édition à l'Enedi-Est.