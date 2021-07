Tchad : Fatimé Soumaïla n'est-elle plus cadre du parti "Les Transformateurs" ?

La trésorière du parti Les Transformateurs, Fatimé Abdelkerim Soumaïla, a annoncé mercredi sur sa page Facebook officielle qu'elle n'occupe plus cette fonction. Elle n'a toutefois pas évoqué son départ du parti.



"Je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui je ne suis plus la trésorière du parti les transformateurs ni cadre du parti", a écrit Fatimé Abdelkerim Soumaïla. Les internautes s'interrogent toutefois sur l'authenticité du message en émettant l'hypothèse d'un probable piratage de son compte.



Contactée sur son numéro de téléphone par Alwihda Info, Fatimé Abdelkerim Soumaïla n'a pas répondu. La ligne téléphonique a été ensuite fermée.



De son côté, le bureau du parti Les Transformateurs indique ne pas avoir reçu de lettre de démission.



Militante engagée des Transformateurs, Fatimé Abdelkerim Soumaïla a pris part à des marches pacifiques notamment pour dénoncer les violences faites aux femmes.



La veille, elle a posté un message sur sa page Facebook pour dénoncer "l'ingérence de la France et son emprise" sur le Tchad.



Le 26 mai 2021, l'ex-conseiller politique des Transformateurs, Don Ebert, a également quitté le parti. Il a publié dans la foulée un livre en s'en prenant au président du parti Dr. Succes Masra.