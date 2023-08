Tchad : Faya noyé sous des pluies record

Alors que la sécheresse était devenue la norme dans cette province, cette série de trois jours consécutifs de pluie a étonné de nombreux habitants de Faya. Autrefois, les précipitations étaient plutôt rares et sporadiques, mais ce récent épisode suggère un revirement de la météo dans la région.



Ce changement météorologique a suscité l'attention de la population locale, qui commence à se préparer pour une éventuelle période de pluie plus intense. Si la pluie persiste et que ce phénomène devient plus fréquent, cela pourrait marquer la fin de la longue période de sécheresse qui a caractérisé la province.



Les résidents de Faya se préparent ainsi à ajuster leurs habitudes et leurs activités en fonction de ces changements climatiques. Les agriculteurs pourraient envisager de planter leurs cultures plus tôt que d'habitude, tandis que d'autres habitants pourraient adapter leurs infrastructures et leurs routines pour faire face aux éventuelles pluies à venir.