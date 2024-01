Tchad : Faycal Fadoul Heguera présente son tout premier ouvrage, portant sur le patriotisme et la grandeur du président Hissen Habré

Faycal Fadoul Heguera met en lumière la grandeur du président Hissen Habré dans son premier ouvrage intitulé "Hissein Habré, Et Si C'était Lui...". Il souligne que cet homme était un chef d'État engagé, patriote et nationaliste qui défendait ardemment son pays.



Dans ce livre, Faycal Fadoul Heguera explore en profondeur la vie, les choix et l'héritage de Hissen Habré. Il invite le lecteur à une réflexion approfondie sur la complexité humaine et suscite des questions sur des sujets souvent négligés.



Ce travail représente également une contribution importante à la culture de l'écriture tchadienne. Faycal Fadoul Heguera est salué pour avoir eu le courage d'écrire sur un sujet complexe et controversé, tout en retraçant librement ses idées.



En conclusion, Faycal Fadoul Heguera lance un vibrant appel aux jeunes Tchadiens passionnés d'écriture pour qu'ils osent être libres dans leurs choix éditoriaux. Il les encourage à exprimer leurs idées sans crainte et contribuer ainsi à l'évolution de la littérature tchadienne.