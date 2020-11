Tchad : Faycal Hassan Hissein est déclaré non coupable de détournement de fonds publics

"Après avoir entendu sa déclaration, et malgré l'absence d'acte d'accusation, il a été transféré au parquet, où il a comparu devant le juge d'instruction, qui à son tour a ouvert une enquête sur les charges retenues contre notre client. Après avoir mené de nombreuses procédures judiciaires, une enquête et une mise en détention provisoire pour raison d'enquête, notre client a été temporairement libéré le 8 janvier 2020", expliquent Me.Moune Koudanbe et Me.Wiliam Adoum Kimto.



Après la libération provisoire, les enquêtes judiciaires se sont poursuivies. Le 19 mars 2020, une décision de justice a été rendue, acquittant Faycal Hissein Hassan de toutes les charges retenues contre lui.



La décision mentionne que les accusations ne sont pas prouvées et sont infondées. Le Trésor public devra payer une condamnation à Faycal Hissein Hassan.