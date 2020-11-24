تشاد: ثبت أن فيصل حسن حسين غير مذنب باختلاس أموال عامة

:فريق دفاع المهندس فيصل حسين حسن المدير السابق للهيئة الوطنية لترقية وتطوير العمل.



للتذكير أنه في 20 نوفمبر 2019 ، تم استدعاء موكلنا السيد فيصل حسين حسن أبكر في وقته كان مدير عام الهيئة الوطنية لترقية وتطوير العمل (ONAPE) ، من قبل الشرطة القضائية ، علي اصر شكوى مقدمة من قبل الوكالة الوطنية للتحقيقات المالية (ANIF)، تم الاستماع الي اقوال موكلنا بشأن محاولة اختلاس الأموال العامة والتواطؤ ؛



وبعد الاستماع إلى اقوله وبالرغم من عدم وجود دليل اتهام، تم تحويله الي النيابة العامة حيث مثل امام قاضي التحقيق الذي بدوره فتح تحقيق قضايا في التهم الموجه الي موكلنا . بعد اجراء العديد من الإجراءات القضائية والتحقيقية و الحبس الاحتياطي بدوعي التحقيق ، تم الإفراج المؤقت عن موكلنا بتاريخ 01/08/2020.



بعد الافراج المؤقت استمرت التحقيقات القضائية من قبل القاضي وبعد العديد من الإجراءات القضائية تم بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٠م صدور حكم قضائي بتبرئة مؤكلنا فيصل حسين حسن من كل التهم الموجهة اليه وبانها غير ثابته و لا اساس لها من الصحة ولا يوجد داعي للمتابعة القضائية، وكل ما يترتب عليه من تعويضات لموكلنا يكون علي حساب الخزينة العامة.



بموجب هذا القرار ، تم إنصاف السيد فيصل حسين حسن أبكر في هذه القضية.



ومن خلال هذا الإحاطة الصحفية ، نود إبلاغ الراي العام بمجريات والنتيجة النهائية لهذه القضية ، وبالتالي نعرب عن ارتياحنا الكبير لهذا الحكم الذي أدى إلى تبييض موكلنا حيث يضع هذا الحكم حداً لهذه القضية التي استمرت طويلا لما يقارب عام.