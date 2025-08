Tchad : Félicitations aux gymnastes Tchadiennes médaillées aux Jeux Africains

Avec un total impressionnant de sept médailles – quatre en or, une en argent et deux en bronze – les jeunes athlètes ont hissé le drapeau tchadien et fait résonner l'hymne national à l'échelle internationale.





Le ministre a salué leur bravoure, leur discipline et leur passion, affirmant qu'elles incarnent les valeurs de courage et de persévérance et qu'elles sont la fierté de la nation. Il a également tenu à remercier les entraîneurs, le président du Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST), Idriss Dokony Adeker, et le Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour leur soutien constant.





Cette réussite, a-t-il souligné, est une source de motivation pour toute la jeunesse tchadienne et une preuve que les efforts, la foi en soi et un bon accompagnement permettent de réaliser de grands rêves. Le ministère a réaffirmé son engagement à continuer de soutenir et de valoriser le sport féminin afin de bâtir une élite nationale forte et durable.