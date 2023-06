Tchad : Félicité victime d'un enlèvement, secourue et transportée à l'hôpital provincial de Pala

Minda Félicité, une jeune femme enceinte, a été enlevée par des inconnus. Cependant, une lueur d'espoir est apparue : en fin de journée, Minda Félicité a été retrouvée saine et sauve, et a été immédiatement conduite d'urgence à la maternité de l'hôpital provincial de Pala, a appris Alwihda Info.



Le récit dramatique de Minda Félicité a été partagé dans un audio téléphonique circulant dans la région. Elle y explique avoir été enlevée par des individus vêtus en tenue militaire, et être détenue dans une forêt près de Gagal.



Les détails précis concernant les circonstances de sa libération et les mesures prises pour assurer sa sécurité n'ont pas encore été divulgués. Les autorités locales travaillent activement pour recueillir des informations supplémentaires et mener une enquête approfondie sur cet incident troublant.