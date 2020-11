Tchad - Fermeture des BDT de Moundou : le CTVC annonce une marche pacifique

Depuis janvier 2020, le Groupe Castel Tchad et les Brasseries du Tchad (BDT) ont décidé de revoir les prix des boissons alcoolisées et non alcoolisées concédés aux consommateurs. Au titre d’autres décisions prises et qui font grincer les dents, le licenciement des employés tchadiens et la fermeture de l’usine de Moundou depuis le 1er mai 2020. Selon le président du Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), Dingamnayal Nely Versinis, « c’est une technique de pression exercée sur le gouvernement par l’actuelle équipe des BDT, dans l’intention d’obtenir la quatrième convention d’établissement ». Il l’a fait savoir à travers un communiqué de presse, récemment rendu public.



« Le Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), en collaboration avec l’Association des grossistes zone Sud et l’Association des tenanciers des bars et alimentations, appellera à une nouvelle action de protestation énergique et tient pour seul responsable le groupe Castel-Tchad, des conséquences fâcheuses qui en découleront », annonce le président du CTVC, Dingamnayal Nely Versinis. Loin du discours, le Collectif entend passer « aux actions concrètes et fortes, pour défendre notre intérêt commun ».



En interpellant les populations de la zone méridionale du Tchad, le Collectif ne comprend pas la décision de l’actuel directeur général des BDT, Jean-Marie Castro, de fermer de manière unilatérale, l’usine de Moundou, installée depuis 1964. Bien plus, le Groupe Castel importe les bières de marque « 33 Export » et « Castel » en canettes, de Garoua (au Cameroun), afin de combler le vide du marché local.



Il faut rappeler que depuis quelques mois, toutes les marches pacifiques sont interdites par le gouvernement tchadien, pour motif de Covid-19, à l’exemple de celle projetée le 7 novembre dernier. « La prochaine manifestation que le Collectif tchadien contre la vie chère, en collaboration avec l’Association des grossistes et l’Association des tenanciers des bars et alimentations, entend lancer ne doit pas être interdite pour motif de Covid-19 », relève le président du Collectif. Pour ce faire, il sollicite par ailleurs la mobilisation et la sensibilisation de tous les consommateurs.