Tchad - Festival Dary 5 : L'élection de Miss Dary va se dérouler ce vendredi à 19h

Cet événement vise à mettre en valeur la femme tchadienne dans toute sa splendeur. Pulchérie Koibla, mannequin international et fondatrice d'Impact Models Agency, a déclaré que l'entrée dans la salle où se déroulera la cérémonie est gratuite.



C'est une occasion unique de célébrer la beauté et l'élégance des femmes tchadiennes. Nous vous invitons à assister à cette soirée exceptionnelle pour soutenir les candidates et découvrir qui sera couronnée Miss Dary cette année.