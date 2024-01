TCHAD

Tchad - Festival Dary 5 : Les danses fascinantes et captivantes du Logone Occidental

Alwihda Info | Par Peter Kum - 15 Janvier 2024

La province du Logone Occidental est une véritable perle de diversité culturelle et artisanale, présentée avec fierté au festival Dary 5. Les riches traditions de cette région sont célébrées à travers des chansons et des danses qui expriment la joie, l'amitié et la concorde. Parmi elles, on retrouve des danses emblématiques telles que la Danse Dalèmbaye, la Danse Dallah, la Danse Naïbebalem, la Danse Madjang, la Danse Baoundai, la Danse Manda et bien d'autres.