Tchad - Festival Dary : Bet Al Nadjah va primer les trois meilleurs projets à travers le Best Challenge Project

Lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 19 janvier 2024, Faouzi Bichara, chef du projet HUB- IIT Bet Al Nadjah, a annoncé que demain, le 20 janvier 2024, les trois meilleurs projets seront récompensés lors de la cérémonie de clôture du festival Dary. Sur les dix projets retenus par le jury jusqu'à présent, ces trois-là se verront attribuer des prix financiers significatifs.



Le premier projet sera récompensé par un chèque d'une valeur de 5.000.000 FCFA (Francs CFA), tandis que le deuxième recevra une somme de 3.000.000 F et la troisième recevra un montant d’un million FCFA.

Ces financements seront remboursables sur une période donnée afin d'encourager la pérennité des projets primés.



Faouzi Bichara exprime également son souhait de pérenniser cette activité lors des prochains festivals Dary. Le Best Challenge Project est une occasion unique pour promouvoir l'entrepreneuriat au sein du festival et encourager l'émergence de nouvelles idées et initiatives dans toutes les provinces du Tchad.



Le Festival Dary, en tant que lieu de rencontre pour toutes les provinces du pays, offre une opportunité inestimable pour développer et renforcer le tissu entrepreneurial au Tchad. Grâce à Bet Al Nadjah et son soutien aux entrepreneurs, ces projets primés bénéficieront d'un coup de pouce financier mais également d'un accompagnement technique et technologique pour assurer leur succès à long terme.