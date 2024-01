TCHAD

Tchad – Festival Dary : La Province de Ndjamena était à l’honneur ce dimanche

Alwihda Info | Par Peter Kum - 22 Janvier 2024

Le Festival Dary a été l'occasion pour les habitants la province de Ndjamena de revivre le bon vieux temps et de mettre en valeur leur savoir-faire, leur savoir-être et leur art de vivre malgré une diversité culturelle et ethnique. De Fort Lamy à N'Djamena, en passant par les descendants des Sao de Gaoui, cette délégation provinciale a su captiver son public en présentant plusieurs objets et produits représentatifs de chaque époque.