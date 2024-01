Tchad – Festival Dary : La province du Sila était à l’honneur samedi soir !

Parmi ces danses, on retrouve la danse Richat, considérée comme une danse sacrée et royale, ainsi que la danse Nougara Ouaddaï, la danse Tourade Massilit et la danse Amdjélélé.



Le festival a également présenté l'art culinaire local avec des plats tels que le Nazidé, le Doura, l'Eche Dir, le Mardoute et le Moula Djidade. Les produits artisanaux et agricoles de cette localité ont également été mis en valeur lors de cet événement.



Cette participation met en lumière non seulement les traditions culturelles riches du Sila mais aussi son patrimoine culinaire ainsi que ses produits artisanaux et agricoles. Cela témoigne de l'engagement de cette province à promouvoir sa richesse culturelle et à participer activement au dialogue interculturel.