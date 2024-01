Tchad – Festival Dary : Un mort et plusieurs blessés dans un malheureux accident de route impliquant la délégation de la Province du Sila

Le Ministère en charge de la culture, par le biais du comité d'organisation, a tenu à transmettre ses sincères condoléances à la famille du disparu ainsi qu'à ses amis. De plus, le comité souhaite exprimer sa compassion et sa solidarité envers les blessés, espérant ardemment leur prompt rétablissement.



Cette terrible nouvelle a touché l'ensemble des festivaliers présents lors de cet événement culturel. Le Comité d’organisation adresse également ses prières pour que Dieu accueille l'âme du disparu et console les cœurs affligés.



Cet incident tragique rappelle que malgré tous les efforts déployés pour assurer la sécurité des participants aux événements culturels, des accidents peuvent survenir. Nous espérons que cette épreuve renforcera davantage les liens entre les différentes provinces et qu'elle incitera chacun à redoubler de vigilance quant à la sécurité lors de ces festivités importantes.