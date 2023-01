Tchad : Festival "NE KIM MA", promotion de la culture KIM à Ndjamena

Le village artistique de ce Festival sera installé au Ballet National de Ndjamena, où toutes les communautés (ERE, DJOUMAN, KOLOBO et KIM) se retrouveront pour faire le brassage autour de la culture et de l'identité KIM.



Le Festival "NE KIM MA" a pour but de promouvoir la culture KIM au niveau national, en permettant aux artistes de renforcer leurs capacités artistiques, et aux autres groupes cibles d'échanger, d'apprendre par l'art, de changer de comportement, et enfin, de contribuer au développement de leurs régions. Comme nous l'avons dit précédemment, les activités de ce festival gravitent autour de deux axes majeurs: le festif et les formations.



Initialement prévu en fin Novembre 2022, le festival a été décalé du 25 au 28 Janvier 2023 en raison des troubles que le pays a connu en octobre 2022.



Pour rendre officiel ce Festival, le comité a dû solliciter des sponsors et partenaires divers, mais malheureusement, beaucoup ont hésité à répondre favorablement.