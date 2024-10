Tchad - Festival de l’Éloquence : Une première édition marquée par la passion et la diversité

Durant la Semaine de l’Éloquence, du 8 au 12 octobre, les participants ont bénéficié de formations intensives en art oratoire pour se préparer aux différentes compétitions. Le festival a proposé un programme riche et varié, avec des concours d’éloquence dans quatre catégories : adolescents, étudiants, adultes, et militaires.



Des master classes ont été animées par des professionnels de divers horizons. Les intermèdes artistiques, incluant slam, chant, et humour, ont rythmé cette journée dédiée à la puissance des mots et aux voix vibrantes. La présence des militaires tchadiens et des Forces françaises a ajouté une dimension unique à l'événement.



Les participants ont partagé avec passion leurs réflexions sur le rôle de la langue dans une société fondée sur les valeurs de la Francophonie. Les gagnants des différentes catégories ont illuminé la scène par leur éloquence :



Catégorie Adolescents :

1ère place : Djimadoul Prunelle Schekinael (13 ans)

2ème place : Dieu Iskima Hervé

3ème place : Halime Djibrine Asali

Catégorie Militaires :

1ère place : Lieutenant Mahamat Daoud Djouma

2ème place : Capitaine français Johanna

3ème place : Commandant français Joseph

Catégorie Adultes :

1ère place : Madjita Gelthrude

2ème place : Ndadnouba Louange

3ème place : Gali Terrei Marthe

Catégorie Étudiants :

1ère place : Fatme Ronel Elodie

2ème place : Oum Kaltoum Mahamat

3ème place : Haoua Kagou Hassan



Coorganisé avec les Forces françaises au Sahel, le Festival de l’Éloquence a été un véritable creuset pour la promotion de la langue française et le dialogue interculturel. L’événement a mis en valeur le talent des participants et renforcé les liens entre les différentes communautés présentes, dans un esprit de partage et de célébration de la Francophonie.



En réunissant enfants, adultes, étudiants et militaires sur la même scène, cette première édition a créé un espace où les voix de tous ont pu s’exprimer avec force et authenticité. Le succès éclatant de cet événement laisse présager de belles éditions futures pour le Festival de l’Éloquence.