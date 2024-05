Tchad – Fête des Mamans : Masra envoie un message à toutes les mamans du Tchad et d’Afrique et surtout à la « Maman 7 étoiles »

Dans son message, Masra fait également une mention spéciale à sa propre mère en disant : « Bonne fête à celle qui m'a nourri au lait du service des autres ». Ces mots reflètent la reconnaissance profonde qu'il ressent envers elle pour son soutien inconditionnel et ses sacrifices personnels.



Il va même plus loin en décrivant sa mère comme son premier leader, celui qui l'a initié à l'école de la vie. Cette expression poétique met en évidence le rôle éducatif et formateur des mères dans la vie de leurs enfants. Elles sont les premiers modèles et enseignants, leur transmettant des valeurs, des connaissances et des compétences qui les guideront tout au long de leur parcours.



Le message de Masra se termine par une déclaration d'amour et de bénédictions : « Much love and blessings, Maman 7 étoiles ». Cette expression montre l'amour profond qu'il ressent pour sa mère et son souhait sincère de bonheur et de prospérité pour elle.



La fête des mères est une occasion spéciale pour rendre hommage à toutes les mamans du Tchad et d'Afrique. C'est un moment où nous pouvons exprimer notre gratitude envers ces femmes fortes et dévouées qui jouent un rôle si important dans nos vies.