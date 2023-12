Tchad : Fin de la 7ème édition de la SME à Moundou

Pour la Coordinatrice générale du Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad Maka Chérif Mahamat, « cette 7ème édition de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat à Moundou est une réussite ». Elle encourage et invite « les fous les plus sérieux » qui sont les jeunes entrepreneurs à vulgariser les connaissances acquises lors des différents ateliers.



Le Fonds des Nations-Unies pour la Population (UNFPA), partenaire direct de l’événement, s’est fait représenter par Docteur Laly Roger à cette clôture. Celui-ci souligne que cette semaine « marque un moment d’inspiration des jeunes partout dans le monde grâce à des activités locales, nationale et moniales conçues pour les aider à évaluer leur potentiel en tant qu’entrepreneurs ».



Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ibrahim Ibn Oumar Mahamat Saleh retient la pertinence de la semaine qui est « Ici, les entrepreneurs prospèrent », car dit-il, il a été le fil rouge de leurs échanges passionnants. Le gouverneur d’ajouter que cet événement a permis de renforcer la porter des échanges et la diversité des expériences entre les jeunes. Aussi, a-t-il précisé que les participants doivent saisir cette opportunité pour faire valoir leurs talents en initiant des projets et enrichir les collaborations fructueuses entre eux et les acteurs de développement.



Durant les sept jours, « les fous les plus sérieux » ont participé à plusieurs ateliers sur les techniques entrepreneuriales, les enjeux et risques des microprojets de développement et comment relever ces défis. Ils ont échangé et partagé leurs expériences au tour des stands au sein de l’Association Tchadienne pour la Non-violence. La date et le lieu de la prochaine édition n’ont pas été annoncés par les organisateurs. L’initiative est du Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad avec l’appui financier de l’UNFPA.