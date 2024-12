Tchad : Fin du Vote des Élections Législatives, Communales et Provinciales dans le Moyen-Chari

Le Chef de mission de l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE), Mahamat Digadimbaye, s'est exprimé sur le déroulement des opérations, saluant le sens de responsabilité des électeurs et des agents électoraux : "Le vote s'est passé dans un calme total, ce qui reflète une maturité démocratique dans notre région."





Cependant, tout n'a pas été sans incidents. Dans le bureau de vote numéro 4, situé dans le quartier résidentiel du deuxième arrondissement municipal de Sarh, un des présidents de bureau de vote a soulevé des inquiétudes. Il a mis en lumière des irrégularités concernant les procès-verbaux et les bulletins de vote législatifs, soulevant des doutes sur une éventuelle mauvaise gestion des documents électoraux.





Malgré ces préoccupations, les citoyens de la province du Moyen-Chari attendent désormais avec impatience les résultats de ces élections, qui marqueront une étape importante dans la gouvernance locale et nationale.