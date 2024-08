Tchad - Fiscalité : L'administration fiscale tchadienne rassure les jeunes entrepreneurs

Avec les membres de la Coordination de l'unité de gestion des 50 000 emplois, la Direction générale des impôts du Tchad a échangé le 23 aout 2024 sur un sujet crucial: la fiscalité des entreprises. La rencontre a eu lieu le 23 août 2024 et a porté sur la fiscalité des entreprises, un sujet souvent cité comme un frein à l'entrepreneuriat des jeunes au Tchad.



Le Directeur Général Adjoint de la Direction générale des impôts, Hassan Bakhit Djamous, a tenu à rassurer les membres de la Coordination que les bénéficiaires du projet des 50 000 emplois n'ont pas à s'inquiéter pour ouvrir leurs entreprises.



La Direction générale des impôts travaille pour accompagner la politique du président Mahamat Idriss Deby Itno visant à promouvoir l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes.



Hassan Bakhit Djamous a invité les jeunes désireux d'entreprendre à s'approprier les textes sur la fiscalité ou à se renseigner auprès de la Direction générale des impôts.



Cet échange montre la volonté des autorités fiscales de faciliter l'entrepreneuriat des jeunes, notamment à travers des mesures fiscales incitatives mises en place depuis 2020 dans les lois de finances.



La Direction générale des impôts se positionne comme un partenaire accompagnant l'entrepreneuriat des jeunes au Tchad, notamment ceux bénéficiant du projet des 50 000 emplois, en les informant et les rassurant sur les aspects fiscaux.