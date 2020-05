Tchad : Fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes, le ministre des Finances à l'Assemblée

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, est à l'Assemblée nationale ce lundi pour défendre le projet de Loi portant création du fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes.



Le projet de loi vise à définir un cadre légal de référence pour le financement des projets entrepreneuriaux des jeunes.



Un projet approuvé par la commission



Selon le rapport de la commission économie et plan sur le projet de loi, parvenu à Alwihda Info, "malgré les progrès notoires accomplis dans le développement socio-économique par les différents acteurs, des défis majeurs persistent."



"Ce projet vise à promouvoir les talents entrepreneuriaux des jeunes et au-delà le développement économique et social, voeu cher des hautes autorités de la République, et à mieux tenir compte des aspirations réelles des jeunes à participer à la transition d'une économie de subsistance à une économique de production dans un élan de prise de conscience soutenue", explique la commission.



Au regard de l'importance du projet sur le quotidien des jeunes et du développement économique du Tchad, la Commission économie et plan a adopté samedi dernier, à l'unanimité, son rapport et a recommandé à la plénière de l'entériner.



Détails à suivre.