TCHAD

Tchad : Formation avancée en SIG pour les agents du Ministère de l'Aménagement du Territoire (MATUH)


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


Dans le cadre du Projet Pilier, les agents du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH) suivent actuellement une formation sur la gestion et l’analyse avancée des données géospatiales. Cette initiative vise à renforcer les capacités techniques des cadres dans la cartographie numérique, la gestion des bases de données spatiales et l’exploitation des outils SIG (Systèmes d’Information Géographique).


Tchad : Formation avancée en SIG pour les agents du Ministère de l'Aménagement du Territoire (MATUH)



 

Modules de Formation Principaux

 
La formation s'articule autour de trois modules principaux, couvrant un workflow complet des données :
  1. Initiation au SIG et prise en main de QGIS : Familiarisation avec les notions de base en géomatique et maîtrise du logiciel libre QGIS (Quantum Geographic Information System).
  2. Gestion des bases de données géospatiales avec PostgreSQL/PostGIS : Accent mis sur la structuration, la gestion et l’exploitation des bases de données spatiales, y compris les techniques d’automatisation.
  3. Utilisation de QField pour les enquêtes terrain : Apprentissage des méthodes de collecte, de synchronisation et d'exploitation efficaces des données issues du terrain, améliorant ainsi la qualité et la rapidité des analyses.
 



Objectifs et Production de Données de Référence

 
L'objectif final de cette session est de faciliter la prise de décision grâce à une meilleure exploitation des données géospatiales, au service du développement territorial.

 
Une partie essentielle de la formation est dédiée à la production et à l'exploitation des données de base du jeu spatial de référence. Les agents ont ainsi été briefés sur la chaîne complète de production des livrables finaux à partir des prises de vues aériennes réalisées à N’Djaména en mai et juin derniers.

 
Ces produits de référence comprennent notamment :
  • Les orthophotos.
  • Le modèle numérique de terrain (MNT).
 



Les Formateurs

 
La formation est assurée par des experts de renom :
  • M. Hamza Ober, ingénieur géomètre-topographe, spécialiste en prise de vue aérienne et en acquisition LiDAR.
  • M. El Imami Ayoub, ingénieur géomètre-topographe (membre de l’Ordre National des Géomètres-Topographes du Maroc) et responsable Recherche et Développement au sein de l’entreprise ETAFAT.
Ces produits et compétences sont des ressources essentielles pour les travaux de cartographie, de planification urbaine et d’aménagement du territoire au Tchad.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


