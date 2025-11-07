Tchad : Formation avancée en SIG pour les agents du Ministère de l'Aménagement du Territoire (MATUH)

Modules de Formation Principaux

La formation s'articule autour de trois modules principaux, couvrant uncomplet des données :L'objectif final de cette session est de faciliter la prise de décision grâce à une meilleure exploitation des données géospatiales, au service du développement territorial.Une partie essentielle de la formation est dédiée à la production et à l'exploitation des données de base du jeu spatial de référence. Les agents ont ainsi été briefés sur la chaîne complète de production des livrables finaux à partir des prises de vues aériennes réalisées à N’Djaména en mai et juin derniers.Ces produits de référence comprennent notamment :La formation est assurée par des experts de renom :Ces produits et compétences sont des ressources essentielles pour les travaux de cartographie, de planification urbaine et d’aménagement du territoire au Tchad.