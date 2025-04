Tchad : Formation de jeunes d'Abéché sur les violences basées sur le genre par la COSCO

Pour marquer la fin de ces trois jours d'apprentissage et d'échange, la COSCO a organisé une cérémonie de remise des attestations de fin de formation le dimanche soir. Cet événement a vu la participation de plusieurs invités de marque, notamment le conseiller municipal Mahamat Imran Mahamat, divers responsables militaires et civils, ainsi que d'autres représentants de la société civile de la province du Ouaddaï.





L'objectif principal de cette formation intensive était d'initier les jeunes, filles et garçons, aux causes profondes, aux conséquences dévastatrices et aux solutions potentielles pour lutter contre les violences faites aux femmes. L'ambition était de les équiper pour faire face à ce phénomène préoccupant qui mine la société tchadienne.





Au nom de la COSCO, Monsieur Tadjadine Oumar a souligné que cette formation représente une étape significative dans les efforts de sensibilisation et de lutte contre les VBG. Il a affirmé que son organisation entend apporter une contribution concrète à travers cette activité éducative.:





Le formateur de cet atelier, Monsieur Kalfa Ahmat Kalfa, a évoqué les différents aspects cruciaux qui ont été abordés avec les participants. Il a ensuite exhorté les bénéficiaires de cette formation à traduire concrètement sur le terrain les connaissances et les notions acquises durant ces trois jours.





Clôturant les travaux de l'atelier, le représentant du Maire de la ville d'Abéché, Monsieur Mahamat Imran Mahamat, qui est également conseiller communal, a salué chaleureusement l'initiative de la Coordination des Organisations de la Société Civile du Ouaddaï. Il a souligné que cette formation s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement tchadien en matière de lutte contre les VBG. Il a ensuite assuré les organisateurs du plein soutien de l'administration locale pour les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs futurs.





La cérémonie s'est achevée par la remise des attestations aux participants, marquant la fin d'une initiative importante pour l'éducation et la sensibilisation des jeunes d'Abéché à la problématique des violences basées sur le genre.