Tchad : Formation des leaders sur la gestion des conflits électoraux

L'objectif principal de cette session est de garantir le bon déroulement des futures élections, en mettant l'accent sur le leadership et la gestion des conflits.



Madjiguene Thiam, la coordonnatrice de la formation, a souligné l'importance de doter chaque partie prenante des compétences et de l'engagement civique nécessaires pour les futurs processus électoraux.



Les participants ont eu accès à un contenu varié, comprenant des techniques de leadership, des techniques de formation, l’analyse de la fragilité du cycle électoral et des stratégies de prévention des conflits électoraux.



Belngar Larmé, président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), a encouragé les participants à mettre en pratique les connaissances acquises et à partager leurs expériences. Il a également souligné qu'une formation n'a de valeur que si elle est décuplée et source de changement positif.



Les participants auront la responsabilité de former d'autres Tchadiens, ce qui représente un défi majeur pour assurer la pérennité des compétences acquises. Cette initiative vise à renforcer la capacité des acteurs politiques et sociaux à gérer les conflits et à favoriser un environnement électoral pacifique et inclusif.