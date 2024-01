Tchad : Formation des médiateurs agro-pastoraux à Goré

L'objectif visé par cette formation est de dispenser les modules pertinents à l'exercice de la mission des réseaux de médiateurs agro-pastoraux tels que la médiation autour des ressources disputées, le pastoralisme, le changement climatique ainsi que le fonctionnement, le rôle et la responsabilité du réseau. De plus, cette formation vise à doter les réseaux d'outils nécessaires au suivi, à la prévention et à la gestion des conflits tels que les procès-verbaux de conciliation et non-conciliation ainsi que les textes réglementaires.



Lors du lancement officiel de cette cérémonie, le maire de la ville de Goré, Monsieur Meneytoloum Joseph a félicité avec justesse le choix porté sur sa commune. Selon lui, l'élevage est un enjeu central dans l'économie du Tchad. Avec plus de 100 millions d'animaux ruminants, il constitue la deuxième source de revenus du pays après le pétrole. De plus il représente 30% des exportations et fait vivre environ 40%de la population. La pratique pastorale permet d'optimiser l'exploitation des ressources naturelles fluctuantes dans l'espace et dans le temps. Malheureusement, cette pratique rencontre plusieurs difficultés d'où l'impérieuse nécessité de sensibiliser la population locale.



Dans ce contexte, le représentant de HD au Tchad, Monsieur TEGVIEL Evariste Daburet a fait savoir que dans le cadre du projet "Médiation Agro-pastorale au Tchad", il est prévu de faciliter la structuration des réseaux de médiateurs agro-pastoraux en plusieurs étapes. Pour y parvenir, une étude de base a été conduite entre octobre et novembre 2023 dans 22 communes. Cette étude a permis d'identifier des leaders communautaires qui constituent les membres des 11 réseaux de médiateurs agro-pastoraux après une phase de mise en place officielle en décembre 2023. C'est dans cette optique que la présente activité vise à renforcer les capacités des 330 membres des réseaux agro-pastoraux afin qu'ils puissent accomplir leur mission de prévention et gestion des conflits.



Au cours des trois prochains jours, les participants auront l'opportunité de bénéficier de ces connaissances et compétences indispensables à leur rôle essentiel dans la préservation d'une gestion concertée et apaisée des ressources naturelles au Tchad.