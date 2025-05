Tchad : Formation pointue sur l'analyse des gaz du sang chez le nouveau-né dispensée par un pédiatre chinois à l'Hôpital de l'Amitié

Cette formation essentielle s'adressait aux médecins, aux infirmiers et aux stagiaires du service de pédiatrie de l'hôpital. Elle a combiné une présentation théorique rigoureuse avec des démonstrations pratiques, visant ainsi à renforcer les compétences locales en matière de prise en charge des urgences néonatales, où l'analyse rapide et précise des gaz du sang est cruciale pour la survie et le bien-être des nouveau-nés.