Tchad - Fortes pluies : l'axe Oum Hadjer-Abéché sérieusement endommagé, des travaux de réparation en cours

Selon les derniers rapports, une portion de la chaussée a subi d'importantes dégradations, rendant la circulation difficile et dangereuse pour les usagers. Face à cette situation, le Chef du département des infrastructures a annoncé le déploiement immédiat de équipes techniques sur place, ainsi que la mobilisation de l'entreprise SODIS pour effectuer les réparations nécessaires.



Dans un post ce 7 aout, le ministre des Infrastructures a appelé les usagers de la route à la plus grande prudence sur cet axe et à respecter les consignes de sécurité. Il a également souligné l'importance de préserver le patrimoine routier national et de signaler tout dommage constaté aux autorités compétentes.