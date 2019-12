Tchad : Forum DNS, l'Adetic au cœur de la promotion de l'identité numérique

L'ADETIC au coeur de la promotion de l'identité numérique



L'ADETIC a organisé ce premier forum DNS afin de mettre en avant l'identité numérique tchadienne. Cette agence étatique créée par une loi de mars 2014, a pour principale mission, la promotion et le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) en vue de favoriser la croissance de l’économie d’une part, et d’autre part de contribuer à la modernisation par la numérisation publique.



Le DNS est aujourd’hui présent au cœur de l’internet à travers les adresses internet et les noms de domaine. Depuis l’avènement de la gouvernance de l’internet, les pays s’activent pour mettre en place des cadres d’échanges et de partages d’expériences sur les questions liées aux aspects économiques, politiques et des technologies ouvertes de l’internet.



Selon l'ADETIC, il existe différents types de domaines de première niveau dont les deux principaux : national (ccTLD) qui sont associés aux pays et générique (gTld) ayant plutôt des caractéristiques commerciales ou encore géographiques.



Au Tchad, il s’agit d’un domaine de premier niveau national représenté par le ".td", l’identité numérique du Tchad sur l’internet.



Parmi les objectifs spécifiques du Forum DNS, il s'agissait notamment de renforcer la capacité des parties prenantes de l’écosystème DNS au Tchad ; faire comprendre l’importance du ccTLD : cas du Tchad ; comprendre comment peut-on en procurer un nom de domaine national ; comprendre les acteurs clés pour la gestion de systèmes de noms de domaine ; et fournir des opportunités d’identifier et de développer des positions nationales sur les questions actuelles en matière de politique d’internet et de gouvernance.



Le Forum DNS s'est également penché sur le comblement de l'écart observé pendant des années du fait de la non vulgarisation du '.td', une expérience pratique dans le processus du DNS au bénéfice des participants, la découverte des opportunités de business de noms de domaine, et l'accroissement de la création de contenus pour le web tchadien.