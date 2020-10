Tchad : Forum inclusif, "il ne faut pas que chacun vienne raconter sa vie"

Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, a formulé jeudi une motion aux assises du 2ème Forum national inclusif, appelant les participants à se concentrer sur les sujets importants pour finir dans les délais impartis. Il s'est exprimé après l'intervention du président de la CASAC, Mahmoud Ali Seid.



"Nous sommes venus pour évaluer une situation qui existe. Il y a 74 résolutions. Mais il ne faut pas qu'on nous ramène des sujets qui ne sont pas inscrits sinon nous allons passer dix jours ici sans régler le problème", a estimé le gouverneur.



"Celui qui a d'autres sujets, qu'il les inscrive dans d'autres occasions. Il faudrait qu'on soit dans le sujet pour finir dans les 72 heures. Il ne faut pas que chacun vienne raconter sa vie", a-t-il ajouté.



Mariam Mahamat Nour s'est dite "partiellement d'accord" avec les propos du gouverneur sachant que "le Maréchal a dit qu'il n'y a pas de sujets tabous" et que "la question des réseaux sociaux qui vont dans tous les sens est bien une question de paix et de stabilité".



Insultes sur les réseaux sociaux : "sacraliser la fonction du chef de l'État"



Mahmoud Ali Seid s'est indigné des propos indignes véhiculés sur les réseaux sociaux. Il a demandé à prendre une résolution pour sacraliser la fonction du chef de l'État et mettre fin à l'impunité. Il suggère également de restaurer la Cour martiale "pour que les tchadiens ne badinent plus avec les actes juridiques fondamentaux de notre pays".