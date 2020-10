Tchad : Forum inclusif, vers le retour d'un Médiateur de la République ?

Les débats du 2ème Forum national inclusif sur le réaménagement des grandes institutions laissent penser à un retour de la Médiature et une possible création d'un Sénat qui absorberait le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Au moins 13 provinces réclament également le retour d'un Médiateur de la République à l'issue des pré-forums décentralisés.



Vendredi, le président du groupe parlementaire MPS à l'Assemblée nationale, le député Ali Kolotou Tchaïmi, a estimé qu'il faut "restaurer un Médiateur national avec un cabinet léger et des conseillers ancrés au niveau de la Présidence de la République".



"Ne faut-il pas désigner un Médiateur ?", renchérit Elise Loum qui soutient un retour de l'institution. Selon elle, "cela se fait dans certains pays de la sous-région". Elle suggère d'avoir "un Médiateur avec juste une structure d'accompagnement au lieu d'en faire une institution à part entière". "Ça c'est une proposition que nous faisons", dit-elle.