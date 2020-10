Tchad : Forum national, un ultime rattrapage pour Déby, selon les Transformateurs

Le Tchad est “aujourd’hui à terre’’. Seules des résolutions pertinentes du deuxième forum inclusif en cours peuvent le relever. “Le forum est la dernière chance qui s’offre au président pour oser quelque chose de sérieux’’, avertit le leader du parti Les transformateurs, Succès Masra. C’est à l’issue d’une conférence de presse organisée le 28 octobre, la veille de l’ouverture dudit forum.



Les maux du Tchad, il en existe une avalanche. Les Transformateurs notent principalement la division. “Les trois dernières décennies ont divisé les Tchadiens jusqu’au point de les diviser par quartiers et jusqu’aux cimetières’’, ironise le président du parti. L’autre danger est la tyrannie, la boulimie du pouvoir manifestée par le président Déby. Il est tour à tour “Président-sultan, président-ministre de la défense, président intégral (…)’’, et plus récemment Maréchal.



Des intellectuels “hypocrites et menteurs’’ concourent à asseoir cette tyrannie, explique Succès Masra. Il confie d’ailleurs que l’un des courtisans du régime reconnait cette dictature mais avoue n’avoir “aucun problème avec la dictature comme il n’a manifestement aucun problème avec le mensonge’’. Ce mensonge est enseigné par le sommet et est érigé quelque peu en système de gouvernance.



Pour mettre définitivement terme aux malheurs des Tchadiens, le forum ne sera utile qu’à trois choses. Il s’agit premièrement du départ de Déby qui constitue “50% des problèmes du Tchad en moins’’. Trente années passées au pouvoir est “une escroquerie politique’’, lance sèchement le leader du parti Les transformateurs.



Le départ de Déby favorisera un oxygène démocratique, des possibilités d’un Tchad qui libère des énergies avec le retour des rebelles et autres exilés. Succès Masra conseille vivement au président Déby d’entrer dans l’histoire en organisant pour la première fois l’alternance au Tchad.



Deuxièmement, il faut doter le Tchad d’institutions nouvelles et une constitution nouvelle actant la séparation des pouvoirs. C’est 25% des maux du Tchad en moins. La création d’une cour constitutionnelle indépendante, l’élection des juges de la cour suprême ou leur nomination à vie, la suppression du serment confessionnel, de la “clause anti-jeune de 45 ans, etc’’ sont entre autres les propositions du parti Les transformateurs.



Enfin, il faut élaborer un projet de société pour résoudre les 25% des problèmes restants. Ce sont principalement l’accès à l’éducation, à l’eau, à l’électricité, à une habitation, à l’emploi. Si malheureusement, le pouvoir ne saisit pas l’opportunité qui lui est offerte, Les transformateurs entameront “une nouvelle phase de lutte pour la justice et la dignité’’ du Tchad.