Tchad - France : Ce que le Président Mahamat Idriss Deby Itno va dire à son homologue Emmanuel Macron

Détails de la Rencontre

Le Président du Tchad sera reçu en tête-à-tête à l’Élysée le 3 octobre d’après un article publié le 2 octobre par Jeune Afrique. Selon ce même journal Jeune Afrique, plusieurs dossiers cruciaux seront abordés :



Accords de Défense :

La partie tchadienne souhaite requalifier les accords de défense en accords de coopération, avec un contenu révisé et actualisé.

Un point essentiel concerne l'accès aux capacités de renseignement, notamment via des satellites de reconnaissance, afin de mieux faire face aux menaces des groupes armés.

Commission Mixte Franco-Tchadienne :

La réactivation de cette commission, qui n'a pas été réunie en plénière depuis 21 ans, sera également à l'ordre du jour. Mahamat Idriss Deby Itno entend interpeller son hôte à ce sujet.



Contexte des Relations Franco-Tchadiennes

Les relations entre le Tchad et la France ont été tendues récemment, notamment en raison d'une enquête en France pour détournement de fonds publics visant le Président Mahamat Deby. Cette situation a conduit à l'annulation de sa visite à Paris en juillet dernier.



L'absence du Président Deby à des événements importants, comme l'ouverture des Jeux olympiques ou le 80e anniversaire du débarquement en Provence, a été interprétée comme un signe de détérioration des relations.



Stratégie de Macron

Face à l'instabilité croissante dans la région du Sahel, le Président Emmanuel Macron a convoqué un Conseil de défense pour discuter de la présence militaire française en Afrique. Bien qu'un retrait complet du Tchad ne soit pas envisagé à court terme, la France cherche à maintenir une présence significative.



Conclusion

La visite du Président Mahamat Idriss Deby à Paris représente un premier pas vers une normalisation des relations, mais de nombreux obstacles subsistent. La résolution de cette crise dépendra de la capacité des deux parties à trouver un terrain d'entente, bâtissant une relation sur le respect mutuel et les intérêts communs. L’avenir de la présence militaire française au Tchad reste incertain et sera déterminé par l’évolution de ces discussions.